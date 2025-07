França ordena libertação de ativista pró-palestino detido desde 1984

A Justiça francesa ordenou nesta quinta-feira (17) a libertação do ativista pró-palestino Georges Ibrahim Abdallah, preso desde 1984 e condenado à prisão perpétua por cumplicidade no assassinato de dois diplomatas estrangeiros em 1982.

O libanês de 74 anos, considerado um dos detentos mais antigos da França, poderá sair da prisão no dia 25 de julho, com a condição de que abandone o país, informou uma fonte judicial após a decisão do tribunal de apelação de Paris.