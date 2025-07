FMI eleva previsão de crescimento econômico no Brasil para 2,3%

A melhora na previsão é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dias após os Estados Unidos ameaçarem o país com tarifas de 50% sobre seus produtos a partir de 1º de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A economia brasileira cresceu com força nos últimos três anos, surpreendendo positivamente", afirmou o conselho executivo do FMI em um comunicado, validando a avaliação periódica dos países-membros pela equipe do Fundo, conhecida como Artigo IV.

"O crescimento deve diminuir de 3,4% em 2024 para 2,3% em 2025, em meio a condições monetárias e financeiras restritivas, apoio fiscal reduzido e maior incerteza política global", afirmou.

Em sua última atualização de previsão, em abril passado, a organização financeira internacional havia previsto um crescimento de 2%.

A médio prazo, o FMI espera que o crescimento "se recupere até 2,5%" devido à política monetária e a outros fatores, como a implementação da reforma tributária "para melhorar a eficiência e acelerar a produção de hidrocarbonetos".