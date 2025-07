China reitera que questão do fentanil é responsabilidade dos EUA

A China reiterou nesta quinta-feira, 17, que a questão do fentanil é um "problema dos EUA", e não de Pequim. "A responsabilidade cabe aos próprios EUA", disse o porta-voz do ministério de Relações Exteriores chinês, Lin Jian, em coletiva de imprensa diária. "Os EUA ignoraram a boa vontade de Pequim e impuseram tarifas de forma irracional à China por causa do fentanil, o que afetou severamente o diálogo e a cooperação entre (os países) na área de controle de drogas e também prejudicou seriamente os interesses chineses."

Os comentários vieram um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, opinar que a China deveria condenar responsáveis pela produção e transporte de fentanil à pena de morte.