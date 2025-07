Chile: terremoto de magnitude 5,1 atinge região de minas de cobre no norte do país, diz EMSC

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado nesta quinta-feira, 17, na região de Antofagasta, no norte do Chile, às 16h31 no horário local (17h31 em Brasília), segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês).

O epicentro foi localizado a 93 km a sudeste da cidade de Antofagasta, a uma profundidade de 82 km. A região abriga importantes operações de mineração de cobre, incluindo minas da Antofagasta Minerals, uma das maiores produtoras do metal no país. A empresa não se manifestou até o momento.