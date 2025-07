Vigília pede libertação de presos políticos na Venezuela

Protestos eclodiram no país após a reeleição do presidente Nicolás Maduro, em 28 de julho, em meio a denúncias de fraude. Os distúrbios deixaram 27 mortos e 2.400 detidos, segundo números oficiais.

Dezenas de pessoas fizeram nesta quarta-feira uma vigília em frente à sede do Ministério Público (MP) em Caracas, para pedir a libertação de presos políticos, um dia após a Anistia Internacional (AI) denunciar um aumento dos desaparecimentos forçados após as eleições presidenciais de 2024 na Venezuela.

Familiares pediram na vigília uma revisão dos casos dos detidos, para que eles sejam soltos, como já ocorreu com cerca de 1.900 pessoas. O MP prometeu realizar uma reunião na próxima terça-feira.

A AI denunciou ontem um aumento dos desaparecimentos forçados após as eleições presidenciais. Dos 15 casos registrados no último ano, 11 "seguem com situação e paradeiro desconhecidos". Eles envolvem pessoas de nacionalidade colombiana, espanhola, americana, ucraniana, uruguaia e venezuelana.

