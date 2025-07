Trump critica seus próprios seguidores por caso Epstein

Trump adotou um tom mais combativo com o objetivo de resolver a questão depois de passar dias tentando enterrar uma teoria da conspiração com a qual comunga parte de sua base.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quarta-feira (16) seus seguidores e os "estúpidos" republicanos, para defender a forma na qual seu governo lidou com o caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Os apoiadores de Trump esperavam que ele esclarecesse suas dúvidas após vencer as eleições, mas, em vez disso, afirmou que as teorias da conspiração são falsas.

Trump se relacionou com Epstein, mas nega ter frequentado sua casa nas Ilhas Virgens.

Antes de vencer as eleições, disse não ter "nenhum problema" em difundir arquivos sobre o caso, mas a forma na qual sua administração lidou com ele enfureceu parte da direita e abriu uma ferida em seu governo, com uma disputa entre a procuradora-geral Pam Bondi e o subdiretor do FBI Dan Bongino.

Trump afirmou nesta quarta que Bondi poderia difundir "qualquer coisa crível", mas isso não aplacou as críticas.

O senador republicano Ted Cruz, um de seus aliados, declarou a jornalistas que é favorável a "publicar tudo".

