Tadjiquistão, capital do damasco na Ásia Central, enfrenta crise climática

"Algumas terras viraram quase desertos", explica Uktam Kuziev, produtor de damasco no Tadjiquistão. Esta fruta, crucial para a economia nacional e reconhecida em toda a Ásia Central, está ameaçada por conta das mudanças climáticas. "Os damasqueiros não foram regados e secaram", relata o agricultor.

Kuziev é um dos aproximadamente 100 mil tadjiques que participam da cadeia de produção do damasco. Esta fruta está "particularmente exposta" às mudanças climáticas, aponta o Banco Mundial, devido ao "aumento das temperaturas, as mudanças nos padrões de precipitação e uma maior frequência de fenômenos meteorológicos extremos". Seu cultivo está em perigo pela multiplicação de "invernos amenos e geadas tardias" na região norte de Isfara, assim como pelo "risco crescente de escassez de água", indicou a instituição em um informe de 2024. Em seu pomar em Ravot, no extremo norte do Tadjiquistão, onde as fronteiras com o Uzbequistão e o Quirguistão se cruzam, Kuziev retira água do rio Isfara, que é muito usado pelos três países.

Embora o agricultor de 72 anos considere o suprimento de água desta estação suficiente, mas "como sempre" limitado, ele já sacrificou plantações de trigo no passado para "salvar os damasqueiros". No Tadjiquistão, onde 10% dos damascos do mundo são cultivados, a fruta é considerada um produto "estratégico e um recurso econômico vital", de acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação). - Ameixas secas, uma nova alternativa -

No país, no qual 93% do território é montanhoso, a maioria dos damasqueiros se encontra em oásis rodeados de terras semiáridas perto de Isfara, considerada a capital não oficial do damasco na Ásia Central, onde existe uma escultura de um damasco gigante. Este cultivo é essencial para o Tadjiquistão, um dos principais exportadores mundiais de damasco seco, mercado dominado pela Turquia, cuja safra de 2025 foi devastada pelo frio. "Quando a temperatura sobe ou baixa bruscamente, não se obtém a safra desejada", explica Makhmadjonov, vice-diretor da Isfara Food, um grande produtor de frutas secas.

Este empresário obtém seus suprimentos nos mercados da região de Isfara, onde pequenos agricultores vendem alguns sacos de damascos para sobreviver. "A chuva afeta a safra. Nossos damascos ficam com fiapos ou manchas, o que reduz muito seu valor", diz Muborak Isoeva, uma vendedora. As primeiras chuvas não dão conta nem mesmo do verão devido à falta de infraestrutura de armazenamento e se infiltram com dificuldade nos solos extremamente degradados do Tadjiquistão, destruindo a camada absorvente.