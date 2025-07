Suécia simplifica trâmites para transição legal de gênero

Há mais de 50 anos, o país aprovou uma lei pioneira no mundo para permitir a transição de gênero, embora exigisse um processo burocrático de vários anos que segue em vigor até hoje.

Jenny Leonor Werner esperou por quatro anos para realizar sua transição de gênero legalmente. Agora, a jovem de 22 anos vê uma luz no fim do túnel graças a uma nova lei implementada na Suécia desde 1º de julho.

Mas desde 1º de julho, muitas das restrições implementadas neste texto de 1972 foram eliminadas e é necessário apenas apresentar um atestado médico que declare que a identidade de gênero do requerente não corresponde à de sua certidão de nascimento.

"Entrei em contato com minha clínica no primeiro dia que a lei entrou em vigor", conta Werner à AFP com entusiasmo.

Ela não foi a única. A agência nacional de saúde e serviços sociais registrou 106 solicitações na primeira semana da implementação da nova lei.

O documento determina que um médico deve certificar que a mudança de gênero é correspondente à identidade de gênero do solicitante e deve garantir que a pessoa viverá com a nova identidade de forma duradoura.