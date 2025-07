Rubio espera 'desescalada' na Síria nas 'próximas horas'

Os conflitos eclodiram no domingo entre combatentes drusos e tribos beduínas sunitas após o sequestro de um comerciante de vegetais druso, o que desencadeou uma série de sequestros em retaliação, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira (16) que espera uma "desescalada" iminente na Síria após o bombardeio israelense a um quartel-general do Exército sírio em Damasco.

"Acreditamos que estamos no caminho para uma verdadeira desescalada", disse Rubio a jornalistas no Salão Oval. "Nas próximas horas, esperamos ver um progresso real", acrescentou.

As forças do governo sírio anunciaram sua intervenção na segunda-feira para conter a violência e foram enviadas na terça-feira para a cidade de Sweida, que até então estava sob controle de combatentes drusos.

"Estamos conversando com ambos os lados, todas as partes envolvidas, e esperamos chegar a uma conclusão, mas estamos muito preocupados", disse Rubio ao lado de seu homólogo do Bahrein.

"Queremos que os combates parem", acrescentou Rubio, que também é conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump.

"Estamos muito preocupados com a violência no sul da Síria. É uma ameaça direta aos esforços para ajudar a construir uma Síria pacífica e estável", disse Rubio em um comunicado.