Petróleo cai ante incertezas econômicas

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 0,28%, para 68,52 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em agosto, recuou 0,21%, para 66,38 dólares.

As cotações do petróleo caíram nesta quarta-feira (16), arrastadas pela perspectiva de uma demanda menor devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos e apesar de uma queda maior que a prevista nas reservas de petróleo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As perspectivas econômicas continuam sendo um pouco incertas, dadas as discussões sobre as tarifas", resumiu para a AFP John Kilduff, da Again Capital.

O presidente americano Donald Trump anunciou na terça-feira que havia alcançado um acordo comercial com a Indonésia, que poderia permitir ao país do Sudeste Asiático evitar a imposição de tarifas superiores ao mínimo de 10% estabelecido por Washington.

Trump disse que deseja firmar dezenas de acordos comerciais antes de 1º de agosto, mas, até agora, só foram anunciados três: com Reino Unido, Vietnã e Indonésia.

Os investidores estão preocupados com o fato de os Estados Unidos ainda não terem chegado a um acordo com a China, o maior importador de petróleo do mundo.