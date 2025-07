Parlamento português aprova novo endurecimento da política migratória que afeta brasileiros

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os deputados que apoiam o governo minoritário do primeiro-ministro, Luís Montenegro, votaram, juntamente com representantes do partido de extrema direita Chega, a favor de um endurecimento da política de imigração.

Com as novas regras, os vistos para as buscas de emprego passarão a ser concedidos apenas a imigrantes altamente qualificados, e as condições para o reagrupamento familiar serão mais rigorosas.

O Parlamento aprovou ainda a criação de uma nova unidade na polícia nacional para combater a imigração irregular e organizar a expulsão de imigrantes sem documentos.

No entanto, a terceira parte do pacote legislativo do governo sobre este assunto — que visa restringir as condições de acesso à cidadania portuguesa — será objeto de negociações parlamentares devido a dúvidas sobre a legalidade de algumas das suas disposições.