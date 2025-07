Lamine Yamal herda icônica camisa 10 de Messi no Barcelona

A jovem estrela do Barcelona Lamine Yamal herdou nesta quarta-feira (16) a icônica camisa 10 do clube 'blaugrana', que foi usada anteriormente por lendas como Lionel Messi e Ronaldinho Gaúcho.

Ansu Fati herdou a 10 de Messi em 2021, quando o craque, hoje no Inter Miami, deixou o Barça e se transferiu para o Paris Saint-Germain.

Depois de uma temporada com a camisa 27, há um ano Yamal seguiu os passos de Messi e passou a usar o número 19, que foi do argentino entre 2005 e 2008.

O atacante de 18 anos, frequentemente comparado com Messi, que também passou por 'La Masia', ajudou o clube catalão a conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha na temporada passada.

Prejudicado por uma série de lesões, Fati não conseguiu alcançar seu potencial no clube catalão e acabou sendo emprestado ao Monaco no início de julho.

Outras estrelas, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e o argentino Diego Maradona usaram a camisa 10 do Barcelona no passado.

No entanto, desde o último fim de semana, Yamal se envolveu em uma polêmica após comemorar seu aniversário de 18 anos em um evento particular que teve a participação de animadores com nanismo.