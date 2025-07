Jennifer Geerlings-Simons assume a presidência do Suriname

Jennifer Geerlings-Simons tomou posse, nesta quarta-feira (16), como a primeira mulher presidente do Suriname, que governará pelos próximos cinco anos em meio ao boom do petróleo.

Ela garantiu sua eleição no Parlamento após forjar alianças com outros cinco partidos minoritários.

Geerlings-Simons pertence ao Partido Nacional Democrático (NDP) do ex-ditador Desi Bouterse, que morreu na clandestinidade em dezembro de 2024.

"Assumo uma tarefa que exigirá tudo de mim. Também sei que ser a primeira mulher a ocupar este cargo no Suriname trará uma pressão adicional", disse ela em seu discurso.

No entanto, reservas significativas de petróleo foram descobertas recentemente, e a expectativa é de que as receitas disparem a partir de 2028, quando começar a exploração de um primeiro bloco, produzindo 220.000 barris por dia — 44 vezes mais do que a produção atual.

jt/nn/aa