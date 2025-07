Israel ataca Damasco e ameaça aumentar ofensiva na Síria em defesa da população drusa

Confrontos intensificaram-se na cidade de Sweida, no sul da Síria, nesta quarta-feira, 16, após o colapso de um cessar-fogo entre as forças governamentais e grupos armados drusos, enquanto Israel ameaçava aumentar seu envolvimento, dizendo apoiar a minoria religiosa drusa.

O exército israelense atacou perto da entrada do Ministério da Defesa da Síria em Damasco e alvejou o mesmo local várias horas depois com um ataque maior. Israel também lançou uma série de ataques aéreos em comboios de forças governamentais no sul da Síria desde que os confrontos eclodiram e reforçou as forças na fronteira.