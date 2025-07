Imagens inéditas do Sol esclarecem os mistérios do clima espacial

As imagens mais próximas já feitas do Sol revelam erupções de plasma empilhadas umas sobre as outras e detalhes do vento solar, um verdadeiro tesouro para os cientistas.

A Nasa revelou na semana passada essas imagens captadas pela sonda Parker em 24 de dezembro de 2024, que vão aprimorar a compreensão do clima espacial e ajudar a proteger a Terra contra ameaças solares.