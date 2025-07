Governo diz que haverá hospedagem "para todos" durante a Cop30

Por decisão do Brasil, que preside neste ano a cúpula climática mais importante da ONU, a COP será realizada pela primeira vez na Amazônia, em Belém, uma cidade de 1,3 milhão de habitantes com capacidade hoteleira limitada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Vamos ter imóveis suficientes (...) para todos. Não tenham dúvida disso. Só precisamos achar os valores adequados para cada público", disse a jornalistas o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disponibilizou uma plataforma virtual na qual as delegações de um grupo de 98 "países em desenvolvimento e países insulares" têm acesso a 1.500 acomodações por um valor de até US$ 220 (R$ 1.225) por noite, detalharam os organizadores do evento, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro.

"Estamos garantindo que todos (os países em desenvolvimento) possam vir a preços acessíveis em condições que possam trazer os seus negociadores", explicou Correia.

Representantes dos demais países poderão reservar outros 1.000 quartos nessa mesma plataforma, por até US$ 600 (R$ 3.340) a diária, detalhou o secretário.