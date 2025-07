Europol afirma ter interrompido um grupo de hackers pró-Rússia

Essa rede, conhecida como NoName057(16), foi interrompida por conta de ataques a 12 países, informaram as agências.

As agências de cooperação policial e judicial, Europol e Eurojust, anunciaram nesta quarta-feira (16) que desmantelaram um grupo de hackers pró-russos acusados de lançar milhares de ataques online contra a Ucrânia e seus aliados.

O grupo é acusado de lançar vários ataques cibernéticos contra infraestruturas essenciais, como fornecedores de eletricidade e transporte público na Europa, disseram as agências.

As autoridades emitiram sete mandados de prisão internacionais, seis deles para pessoas que residem na Rússia.

As agências europeias afirmam que o grupo lançou 14 ataques online na Alemanha que afetaram dezenas de organizações, incluindo fábricas de armas, fornecedores de energia e agências governamentais.

Os hackers também realizaram operações em vários países durante as eleições europeias e outros alvos incluíram o site do governo sueco, bancos suecos e também lançaram ações durante a cúpula da Otan nos Países Baixos, no final de junho.

