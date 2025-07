EUA desperdiçou toneladas de comida destinada a crianças famintas, diz funcionário

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, cortou mais de 80% da assistência externa dos Estados Unidos sob o argumento de que ela não atende aos interesses fundamentais do país. O que restou da Usaid está agora sob supervisão do Departamento de Estado.

Autoridades afirmaram que os EUA planejam incinerar os alimento, biscoitos energéticos destinados a crianças pequenas desnutridas no Afeganistão e no Paquistão, após a validade expirar em julho, em um armazém localizado em Dubai.

A revista The Atlantic informou na segunda-feira que os EUA compraram os biscoitos quase no fim do mandato do ex-presidente democrata Joe Biden, por cerca de 800 mil dólares (aproximadamente 4,4 milhões de reais), e que os contribuintes americanos gastarão outros 30 mil dólares (cerca de R$ 167 mil) para destruir os alimentos.

Questionado por parlamentares, Michael Rigas, subsecretário de Estado para gestão, atribuiu o episódio ao desmonte da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), que teve suas portas fechadas em 1º de julho.

"Acredito que isso foi simplesmente uma consequência do fechamento da Usaid", afirmou Rigas. Ele disse estar "entristecido" com o desperdício da comida.