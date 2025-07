CEO da Nvidia afirma que IA 'está transformando todas as indústrias'

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou nesta quarta-feira (16) em uma exposição em Pequim que a Inteligência Artificial (IA) "está transformando todas as indústrias" e elogiou a China como "catalisador do progresso global" na área.

"A IA está transformando todas as indústrias, da pesquisa científica à saúde, passando pela energia, transporte e logística", afirmou Huang.

O empresário elogiou a inovação "super-rápida" da China, que no início do ano surpreendeu o setor com o lançamento do DeepSeek, um modelo de IA de código aberto comparável aos americanos, mas construído com componentes menos sofisticados.

"A IA de código aberto da China é um catalisador do progresso global, dando a cada país e a cada indústria a oportunidade de se unir à revolução da IA", disse Huang.

Diante das turbulências globais provocadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, a China está usando a Exposição Internacional de Cadeias de Suprimento para promover sua imagem como defensora do livre comércio.