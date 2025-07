Cartas, mensagens de apoio e pelúcias: a correspondência semanal do papa

Em um enorme depósito do 'Poste Italiane', serviço de correios na Itália, entre dezenas de caixas amarelas enfileiradas, acumula-se uma pilha de envelopes endereçados ao Vaticano. É apenas uma pequena fração da meia tonelada de correspondência que o papa Leão XIV recebe semanalmente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora É ali, em uma área técnica do Aeroporto Internacional de Fiumicino, em Roma, que a correspondência enviada por fiéis do mundo inteiro ao chefe da Igreja Católica é classificada diariamente, com a menção "Sua Santità Papa Leone XIV, 00120 Città del Vaticano". As cartas do dia chegam de Hong Kong, Camarões, Brasil, Estados Unidos e até mesmo do Principado de Andorra. Uma delas traz três selos com a imagem da bandeira americana. No verso de outra, corações foram desenhados por uma mão trêmula, certamente de uma criança. "Recebemos centenas de cartas por dia endereçadas ao papa, com picos de até 100 quilos por dia, o que representa uma média entre 500 e 550 quilos por semana", disse à AFP Antonello Chidichimo, diretor do centro de triagem de Fiumicino. "Há cartas escritas por crianças, cartões-postais e é lindo ver que, na era digital, muitas pessoas ainda usam caneta para escrever ao papa", observa.

Uma vez classificada por máquinas automatizadas compostas por esteiras transportadoras e leitores ópticos, ou manualmente, se necessário — o que permite que até mesmo um endereço aproximado chegue ao destino — a correspondência é recolhida por um veículo que a entrega no mesmo dia ao Vaticano, a cerca de 20 quilômetros de distância. - América do Sul - Em plena temporada de verão (hemisfério norte, inverno no Brasil), o serviço postal italiano expressou surpresa com o fluxo contínuo desde a eleição de Robert Francis Prevost em 8 de maio, ainda relativamente desconhecido do público em geral.

No entanto, ainda está longe dos picos históricos, como os registrados durante a hospitalização do popular papa Francisco no início do ano. No Vaticano, milhares de peregrinos e turistas que passam por Roma também podem escrever ao Sumo Pontífice, sem precisar de postagem: basta deixar a carta em uma agência do serviço postal do Vaticano, onde é retirada quatro vezes ao dia para ser levada ao Palácio Apostólico. "Muitos que entregam as cartas vêm da América do Sul ou da Ásia", disse à AFP Nicola Vaccaro, funcionário da agência central localizada na famosa Praça de São Pedro.

"Eles escrevem principalmente para pedir uma intercessão (uma oração) por um doente ou um ente querido", conta, acrescentando ter visto "pacotes" e até "um ursinho de pelúcia". Atrás dos muros do menor Estado do mundo, toda a correspondência é centralizada e classificada pela Secretaria de Estado, um componente-chave da administração central da Santa Sé, responsável por realizar as verificações habituais e entregar as cartas à secretaria do papa. Remetentes que indicaram seu endereço podem esperar uma resposta.