Brasil atropela Bolívia (6-0) e lidera Grupo B da Copa América feminina

O Brasil mostrou sua força ao golear a Bolívia por 6 a 0 nesta quarta-feira (16) em Quito, no Equador, e se consolidou na liderança do Grupo B da Copa América feminina enquanto as bolivianas caíram para a última posição.

A seleção canarinho tem agora seis pontos, três a mais que o Paraguai, que descansa nesta rodada, em que a Colômbia estreia.