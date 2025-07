Bradley Beal vai deixar Phoenix Suns para jogar no Los Angeles Clippers

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O fracasso deste "Big 3", que chegou a apenas uma rodada dos playoffs, levou o Phoenix Suns a iniciar uma reformulação do elenco, que incluiu a recente transferência de Kevin Durant para o Houston Rockets.

Prejudicado há anos por lesões, Beal nunca mostrou seu melhor nível na franquia do Arizona. Na temporada passada, ele registrou sua menor média de pontuação (17 pontos) na última década.

Após a venda de Durant, os Suns vinham negociando a liberação de Beal, um dos jogadores mais bem pagos da NBA, há semanas.

O ex-armador do Washington Wizards acabou concordando em se tornar agente livre, abrindo mão de US$ 13,9 milhões (cerca de R$ 77,3 milhões pela cotação atual) dos US$ 110 milhões (R$ 611,4 milhões) que os Suns deveriam lhe pagar nos últimos dois anos de contrato, de acordo com a ESPN.