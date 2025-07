Volante inglês Jordan Henderson assina com o Brentford

De volta ao futebol inglês dois anos depois de deixar os 'Reds', Henderson assinou um contrato de duas temporadas com clube londrino.

O volante Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool e jogador da seleção da Inglaterra, foi anunciado pelo Brentford nesta terça-feira (15), cinco dias depois da confirmação de sua saída do Ajax.

"Depois de dois anos fora, continuo com a chama acesa para voltar a jogar a Premier League", declarou o jogador, que saiu para o futebol saudita em 2023, quando assinou com o Al-Ettifaq.

Ao longo de seus 12 anos no Liverpool, Henderson participou das conquistas da Liga dos Campeões da Europa em 2019 e do Campeonato Inglês em 2020, entre ouros títulos.

"Quando ficamos sabendo da disponibilidade de Jordan, foi uma decisão fácil de tomar", declarou Keith Andrews, novo técnico do Brentford.

O experiente volante, de 35 anos, chega para repor a saída do dinamarquês Christian Norgaard, que se transferiu para o Arsenal.

No entanto, Henderson ficou apenas seis meses na Arábia, até se transferir em janeiro de 2024 para o Ajax, clube pelo qual disputou 57 jogos.

Apesar de ainda ter mais um ano de contrato com os holandeses, ele chegou a acordo para uma rescisão e ficou livre no mercado até acertar com o Brentford.

Henderson tem 84 jogos pela seleção inglesa. Depois de não disputar a Eurocopa de 2024, voltou a ser convocado este ano, com a chegada do técnico Thomas Tuchel, e participou dos três jogos da equipe até aqui nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.