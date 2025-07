Vilarejo bucólico dos EUA sofre com alta demanda de energia para IA

"A usina elétrica ficaria lá", diz Al Tomson, prefeito de um pequeno povoado no leste dos Estados Unidos. Esse ponto no mapa em sua região idílica tornou-se um campo de batalha entre gigantes da tecnologia e comunidades.

Essa luta nos bosques da zona rural de West Virginia é o exemplo mais recente da disputa entre o setor de tecnologia dos EUA, com sua crescente necessidade de energia para alimentar o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), e as comunidades que ele afeta.

A participação dos data centers na demanda de eletricidade dos EUA deve aumentar dos atuais 5% para 6,7% a 12% até 2028, de acordo com estimativas do governo.

Na Geórgia, a xAI, a empresa de Elon Musk por trás do chatbot Grok, conectou diretamente 35 turbinas de metano a seus servidores sem uma licença, de acordo com a ONG Southern Environmental Law Center.

A Fundamental Data não respondeu às várias solicitações de comentários da AFP.

No gabinete do prefeito está pendurado um mapa que mostra que as turbinas a gás, com suas emissões tóxicas, estariam localizadas a um quilômetro e meio dos habitantes do bucólico vilarejo.

Recentemente, West Virginia aprovou uma legislação que, para atrair milhões de dólares em investimentos em data centers, proíbe as autoridades locais de tomar medidas contrárias a eles.

Tomson se sente impotente.

- Dualidade -

No entanto, algumas pessoas em Davis e em West Virginia apoiam esses projetos como uma oportunidade de reindustrializar uma região economicamente devastada.

Como os empregos na mineração desapareceram, "precisamos de algo aqui para apoiar nossos jovens", diz Charles Davis, que mora na vizinha Thomas.

Jojo Pregley, no entanto, não está interessada. "Muitas pessoas lutam contra o câncer aqui", diz ela, cujo marido, Pat, trabalhou nas minas por 40 anos.

"Não queremos mais contaminação causada por data centers ou qualquer outra coisa", diz.

