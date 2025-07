Reino Unido recebeu em sigilo milhares de afegãos após vazamento de dados em 2022

Os dados pessoais de quase 19.000 afegãos, que buscavam asilo no Reino Unido após terem trabalhado para as forças britânicas antes do retorno dos talibãs ao poder, foram vazados em 2022.

O vazamento levou em 2024 à implementação de um programa secreto para acolher os afegãos cuja segurança estava comprometida.

"Até a data, 900 beneficiários principais (desse programa) estão no Reino Unido ou em trânsito, acompanhados por 3.600 membros de suas famílias, a um custo aproximado de 400 milhões de libras" (3 bilhões de reais), revelou John Healey no Parlamento.

Cerca de 600 outros afegãos e seus familiares devem ser acolhidos no Reino Unido antes do fim do programa. Ao todo, espera-se que aproximadamente 6.900 pessoas se estabeleçam no país dentro desse programa.

Uma vez finalizado o programa, seu custo deverá chegar a cerca de 850 milhões de libras (6,3 bilhões de reais).