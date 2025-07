Presidente da China promete mais apoio à Rússia

Lavrov se reuniu no domingo com seu homólogo chinês, Wang Yi, para discutir questões como a Ucrânia e as relações com os Estados Unidos.

O ministro russo das Relações Exteriores desembarcou na China após uma visita à Coreia do Norte, onde recebeu garantias de apoio na guerra contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Pequim, aliado diplomático e econômico de Moscou, afirma ter posição neutra no conflito entre Rússia e Ucrânia.