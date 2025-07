Nordeste dos EUA se prepara para mais chuvas após enchentes repentinas

"Uma massa de ar de verão rica em umidade sobre grande parte do leste e centro dos Estados Unidos continuará provocando tempestades elétricas em algumas regiões, capazes de causar chuvas torrenciais e inundações repentinas", alertou a agência.

Enquanto isso, a tempestade de verão, de movimento lento, continuará caindo sobre a região do Meio-Atlântico até a metade da semana.

Torrenciais de água suja desciam pelas principais vias de Manhattan no horário de pico. As pessoas buscavam abrigo sob as marquises dos prédios e em pontos de ônibus.

Várias estações importantes do metrô ficaram alagadas, e passageiros compartilharam imagens nas redes sociais mostrando ondas de água passando pelas catracas e caindo em cascata sobre os trilhos eletrificados.

No centro de Manhattan, dezenas de passageiros ficaram presos em um trem quando a água inundou a estação da Rua 28.