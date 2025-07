Justiça argentina exige pagamento bilionário de Cristina Kirchner e outros condenados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após uma análise feita por peritos oficiais sobre os "danos causados ao erário público", o tribunal determinou nesta terça que Kirchner e os demais condenados paguem todos juntos a soma de 684,99 bilhões de pesos argentinos (R$ 2,9 bilhões de reais).

A decisão não especifica quanto cada um deve pagar.

O valor "deverá ser depositado à conta e ordem do tribunal no prazo de dez dias úteis", destaca a decisão, prazo que se estende até 13 de agosto devido ao recesso do Poder Judiciário.

Caso contrário, a Justiça confiscará dinheiro e leiloará propriedades embargadas dos condenados, conforme o documento.