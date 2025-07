John Kennedy retorna ao Fluminense

O herói do título da Copa Libertadores de 2023 do Fluminense, o atacante John Kennedy, está de volta ao time carioca, anunciou o clube nesta terça-feira (15).

Fluminense e Pachuca "entraram em acordo para a antecipação do fim do vínculo de empréstimo do atacante John Kennedy. Com isso, o jogador retorna ao Tricolor para a sequência da temporada", informou o time carioca em nota.

O jogador retornará aos treinos na quarta-feira, sob o comando do técnico Renato Gaúcho, acrescentou.

"Agradecemos a dedicação e o comprometimento", publicou o Pachuca nas redes sociais nesta segunda-feira. "Desejamos muito sucesso em seu próximo desafio, John Kennedy!".

O atacante jogou pelo time mexicano na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, onde o Fluminense teve o melhor desempenho entre os times das Américas ao chegar chegou às semifinais do torneio.