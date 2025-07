Israel anuncia ataques contra o Hezbollah no leste do Líbano

O Exército israelense anunciou ataques contra alvos do Hezbollah no vale do Bekaa, no leste do Líbano, apesar do acordo de cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024.

"Aviões da Força Aérea, guiados pela inteligência militar e pelo comando norte, começaram a atingir vários alvos terroristas da organização terrorista Hezbollah, na região libanesa de Bekaa", afirma um comunicado militar, que cita "acampamentos militares" da "força Radwan", a unidade militar de elite do Hezbollah.