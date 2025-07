Índia ordena inspeção de interruptores de alimentação de combustível dos aviões Boeing

A Índia ordenou a inspeção dos interruptores de fornecimento de combustível instalados em aviões da Boeing registrados em seu território, depois que o dispositivo foi questionado pela investigação do acidente fatal com o B-787 da Air India no mês passado.

Em um relatório preliminar publicado no sábado, a Agência Indiana de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) indica que o fornecimento de querosene para os dois motores da aeronave foi interrompido logo após a decolagem de Ahmedabad.