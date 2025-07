Forças governamentais sírias matam 12 civis drusos

Um grupo de monitoramento afirmou que as forças governamentais sírias mataram 12 civis drusos nesta terça-feira (15), ao invadirem a casa de hóspedes de uma família na cidade de Sweida.

"Membros dos ministérios da Defesa e do Interior executaram 12 cidadãos após invadirem a casa de hóspedes da família Radwan na cidade de Sweida", declarou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido e que conta com fontes no local.