Exército de Israel critica plano para erguer 'cidade humanitária' em Gaza

O plano do governo de Binyamin Netanyahu de confinar 600 mil pessoas em uma "cidade humanitária" no sul da Faixa de Gaza recebeu nesta segunda-feira, 14, críticas dentro e fora de Israel, incluindo do próprio exército israelense. Os civis ficariam reclusos e não poderiam sair do pequeno pedaço de terra destinado a eles.

O chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, teria dito a Netanyahu que o projeto desviaria fundos e outros recursos das forças armadas, minando sua capacidade de lutar e prejudicando os esforços para resgatar reféns. De acordo com seu gabinete, a "concentração" de civis em uma "cidade humanitária" nunca foi um objetivo da guerra.

A ideia foi anunciada na semana passada pelo ministro israelense da Defesa, Israel Katz. "Quem estiver dentro só poderá sair para outro país", disse o ministro, que mandou o exército montar um plano de construção. Os militares, porém, bateram de frente com o governo, durante uma reunião do gabinete de segurança, segundo a imprensa israelense.

Internamente, Netanyahu faz contorcionismos para manter sua coalizão. Ontem, partidos religiosos voltaram a ameaçar deixar o governo caso o Parlamento não aprove uma lei que isenta os jovens judeus ultraortodoxos do serviço militar. Em outra frente, o premiê tenta conter a revolta do ministro da Segurança, Itamar Ben Gvir, que fala em retirar seu apoio caso o governo acerte um cessar-fogo com o Hamas em Gaza. O gesto seria repetido pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, também radical de direita, que rejeita uma trégua.

Brasil

O Brasil decidiu aderir formalmente à ação movida pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia, na Holanda, em que os sul-africanos acusam o governo israelense de cometer genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza. A medida representa uma escalada na abordagem brasileira sobre o conflito, que até então vinha demonstrando incômodo com a guerra, principalmente por meio de declarações do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

A informação foi dada pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, em entrevista à TV Al-Jazeera. O conteúdo foi gravado durante a cúpula do Brics e veiculado no domingo pela emissora do Catar. "Fizemos um grande esforço pela mediação, mas os últimos acontecimentos dessa guerra nos fizeram tomar a decisão de nos juntar à África do Sul na CIJ", disse o chanceler. (COM FELIPE FRAZÃO)