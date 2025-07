EUA condena ataque com drones a campo de petróleo operado por empresa americana no Iraque

Os Estados Unidos condenaram nesta terça-feira (15) um ataque com drones que levou à suspensão das operações em um campo de petróleo operado por uma empresa americana no Iraque.

"Os Estados Unidos condenam os recentes ataques com drones em todo o Iraque", incluindo ataques contra "infraestruturas críticas" em campos de petróleo na região do Curdistão, declarou no X a embaixada americana no Iraque.