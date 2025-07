Catar intensifica esforços por trégua em Gaza

Os esforços foram intensificados para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas as negociações ainda estão em uma fase preliminar, disse nesta terça-feira (15) um porta-voz da diplomacia do Catar, após uma semana de negociações entre Israel e o Hamas em Doha. "As discussões sobre um acordo continuam. As duas delegações estão em Doha, e os mediadores estão intensificando seus esforços para chegar a um acordo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari.

"As negociações ainda estão na primeira fase, que tem como objetivo alcançar um acordo de princípio antes das negociações que começarão, se Deus quiser, na próxima fase", acrescentou durante uma coletiva de imprensa em Doha. Israel e o movimento islamista palestino Hamas começaram em 6 de julho, em Doha, negociações com a mediação do Catar e de outros dois mediadores - Estados Unidos e Egito -, com o objetivo de uma trégua de 60 dias associada à libertação de reféns israelenses mantidos em Gaza. Mas as partes trocam acusações de obstruir as negociações. "Não podemos dizer se um acordo será alcançado amanhã ou se as negociações vão desmoronar amanhã", disse o porta-voz da diplomacia do Catar. Contudo, "acreditamos que não estamos em uma situação sem saída", acrescentou.