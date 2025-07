Britânicos terão cursos obrigatórios contra misoginia nas escolas a partir de 2026

As escolas britânicas de ensino fundamental e médio terão, a partir de setembro de 2026, cursos obrigatórios para combater a misoginia, de acordo com as novas diretrizes educacionais publicadas nesta terça-feira (15) pelo Ministério da Educação do Reino Unido.

Esses cursos seriam uma nova versão do guia de educação sobre sexualidade e saúde (RSHE), cujo objetivo é conscientizar os jovens sobre a crescente disseminação de conteúdos misóginos online, promovidos por 'influenciadores' masculinistas como Andrew Tate.