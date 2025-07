Ataques israelenses contra o Hezbollah no leste do Líbano deixam 12 mortos

As autoridades libanesas informaram que 12 pessoas morreram por bombardeios israelenses nesta terça-feira (15) no leste do Vale do Beca, onde o Exército israelense anunciou ataques contra alvos do Hezbollah.

As forças israelenses disseram ter atacado alvos pertencentes à força de elite Radwan, do movimento libanês, apesar de um acordo de cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024.