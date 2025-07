Alckmin alerta que tarifas de Trump podem encarecer produtos nos EUA

A relação entre o Brasil e os Estados Unidos passa por uma crise diplomática por causa dessas tarifas aduaneiras, que, segundo Trump, são uma resposta a uma "caça às bruxas" da Justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra redes sociais americanas.

O vice-presidente Geraldo Alckmin advertiu que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "podem encarecer" o custo de vida no país americano.

A sobretaxa, que entraria em vigor em 1º de agosto, "repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer produtos, encarecer a economia americana", afirmou Alckmin, após um primeiro encontro com o setor industrial para discutir possíveis medidas diante do anúncio de Trump.

Fabricantes de máquinas, produtores de aço, pecuaristas e cultivadores de café, laranja e outros produtos agrícolas estão entre os setores exportadores mais afetados.

As tarifas também são "uma oportunidade para mais acordos comerciais", avaliou o vice-presidente após o encontro em Brasília.

Alckmin, no entanto, reiterou que a prioridade do governo e dos empresários é "uma negociação" com Washington para reverter a sobretaxa.