Vice-presidente da UE para o clima busca 'concorrência justa' com a China em energia verde

A União Europeia busca uma "concorrência justa" com a China, não uma corrida para o fundo do poço em termos de salários e padrões ambientais, disse à AFP nesta segunda-feira (14) a vice-presidente do bloco para uma transição limpa, Teresa Ribera.

Em outubro, a UE lançou impostos de importação adicionais de até 35% sobre os veículos elétricos chineses e investigou fabricantes chineses de painéis solares.

Questionada se as medidas da UE contra as empresas chinesas de energia verde poderiam prejudicar a transição global para as energias renováveis, Ribera respondeu: "É justo dizer que, sim, poderíamos nos beneficiar no curtíssimo prazo".

No entanto, ela também alertou que isso "poderia acabar com a possibilidade" de investimentos de longo prazo no futuro do bloco.