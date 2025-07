UE e países da América Central concordam em expandir intercâmbio comercial

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo Kallas, na reunião os dois blocos puderam discutir "questões geopolíticas urgentes, promoveram a cooperação e concordaram em ampliar o investimento e o comércio".

Participaram do encontro os chanceleres Arnoldo André Tinoco (Costa Rica), Alexandra Hill (El Salvador) e Carlos Ramiro Martínez (Guatemala).

Também estiveram presentes altos representantes de Honduras, Nicarágua e Panamá, assim como o chanceler da Dinamarca, Lars Rasmussen, cujo país exerce a presidência semestral rotativa do Conselho da UE.

O longo Comunicado Conjunto divulgado ao final do encontro, no entanto, não conseguiu ocultar as dificuldades no diálogo entre os dois blocos.