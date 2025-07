Trump diz que fará 'grande anúncio' sobre a Rússia

Trump iniciou o segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia, mas nas últimas semanas expressou sua crescente frustração com o presidente russo, Vladimir Putin, e no domingo insinuou que está disposto a endurecer as sanções contra a Rússia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta segunda-feira (14) o secretário-geral da Otan e avisou que fará um "anúncio de grande magnitude" sobre a Rússia, no momento em que os republicanos preparam o caminho no Senado para aplicar sanções contundentes contra Moscou.

Trump se reunirá durante a manhã no Salão Oval com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

O presidente republicano anunciou no domingo que os Estados Unidos enviarão sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia, apesar de ter afirmado há apenas duas semanas que Washington suspenderia o fornecimento de armas a Kiev.

Trump reiterou no domingo que está "decepcionado" com Putin.

O chefe da Otan permanecerá em Washington até terça-feira e também se reunirá com o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

"Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o americano.

No início de seu segundo mandato em janeiro, Trump afirmou que era possível trabalhar com o presidente russo para acabar rapidamente com a guerra, mas há meses a Rússia resiste ao cessar-fogo desejado pelos Estados Unidos.

Antes da reunião com Rutte, Trump insinuou que pode impor sanções a Moscou, uma medida que conta com apoio no Legislativo. "Veremos o que acontece amanhã", declarou.