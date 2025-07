"Quero crescer ao lado do Botafogo", diz Davide Ancelotti

O italiano Davide Ancelotti se declarou "feliz" nesta segunda-feira (14) com sua primeira experiência como técnico, no Botafogo, e afirmou que espera "crescer" no clube carioca. Aos 35 anos, o filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti é treinador pela primeira vez, tendo atuado ao lado do pai como auxiliar técnico no Real Madrid (2021-2025), Everton (2019-2021), Napoli (2018-2019) e Bayern de Munique (2016-2017).

É verdade que sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol (...) Posso cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo", comentou em português em sua apresentação para a imprensa. "Quero crescer ao lado do Botafogo", acrescentou. A primeira partida no comando do Botafogo aconteceu no sábado, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vasco no Brasileirão, quatro dias após sua nomeação. Ele não pôde assumir como técnico formalmente, já que aguarda a aprovação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, ele estava no banco de reservas, registrado como "auxiliar", do ex-jogador Cláudio Caçapa, que atuou como técnico do time carioca. "Foi uma semana intensa, com muito trabalho e muita emoção", contou.

Davide Ancelotti havia sido anunciado como auxiliar do pai na seleção canarinho, mas a CBF o liberou para comandar o Botafogo, embora tenha anunciado que o chamará na reta final da preparação para a Copa do Mundo de 2026. "Minha concentração, minha entrega é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar sempre com o Botafogo e a minha cabeça está com o clube", disse o italiano descartando que a Seleção possa acabar tirando seu foco. "Antes da Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer", afirmou.

O jovem treinador usou um sistema 4-2-3-1 no sábado, embora prometa versatilidade. "O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro: temos que jogar com coragem, porque somos um time campeão", garantiu ele. Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores, o Botafogo optou por Davide Ancelotti após a saída do português Renato Paiva.

"Quando o presidente (John Textor) chamou, não tive nenhuma dúvida", disse o novo técnico, que contou ter conversado com seu pai e que os dois ficaram convencidos de que "não há um clube melhor" para iniciar sua carreira como treinador. "Sou muito feliz por ser filho de Carlo, tenho muito orgulho de ser seu filho, mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que mostrar, que tenho que trabalhar duro e isso eu vou fazer", prometeu. Ao seu lado durante a apresentação, Textor o descreveu como uma das "melhores promessas" entre os técnicos.