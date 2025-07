México critica tarifa sobre tomates imposta pelos EUA

Os Estados Unidos impuseram tarifas de 17% sobre a maioria dos tomates frescos importados do México, anunciou nesta segunda-feira o Departamento do Comércio americano, uma decisão que o governo mexicano chamou de "injusta".

Em 15 de abril, o Departamento do Comércio anunciou que se retiraria em um prazo de 90 dias do Acordo de Suspensão da Investigação Antidumping sobre Tomates Frescos do México, de 2019, que permite que produtores mexicanos exportem tomate, conhecido em algumas regiões como jitomate, ao país vizinho sem pagar tarifas antidumping.