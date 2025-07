Meteorito de Marte e esqueleto de dinossauro vão a leilão por valores milionários em Nova York

O grande destaque do leilão é o meteorito marciano NWA 16788, pesando impressionantes 24,5 quilos e medindo 37,5 x 27,9 x 15,2 centímetros. Avaliado entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 11,2 milhões a R$ 22,2 milhões), é considerado o maior pedaço de Marte já registrado na Terra.

A rocha foi descoberta em novembro de 2023 no deserto do Saara, no Níger, por um caçador de meteoritos. Segundo especialistas da Sotheby's, sua origem foi confirmada após análises laboratoriais comparativas com dados das sondas Viking, que estudaram o solo marciano na década de 1970.

Com tons que variam entre vermelho, marrom e cinza, a rocha contém minerais típicos de Marte, como piroxênio e olivina, e possui uma textura de granulação grossa, resultado do resfriamento lento do magma. A superfície vítrea, por sua vez, indica o calor extremo encontrado durante a entrada na atmosfera terrestre.

Outro item que promete chamar a atenção é o esqueleto juvenil de um Ceratosaurus nasicornis