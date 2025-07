Justiça condena cúpula do Tren de Aragua no Chile a 300 anos de prisão

Os condenados foram sentenciados pelos crimes de homicídio, sequestro e tráfico de imigrantes, na segunda condenação mais relevante obtida pelas autoridades chilenas contra essa quadrilha, formada em 2014 no presídio venezuelano de Tocorón.

A Justiça chilena condenou nesta segunda-feira (14) a penas que somam 300 anos de prisão — entre elas, cinco penas de prisão perpétua — 12 criminosos que, segundo o Ministério Público, fazem parte da cúpula da quadrilha criminosa Tren de Aragua no Chile, organização de origem venezuelana.

Hernán Landaeta, apelidado de "Satanás" e classificado como o principal sicário (assassino de aluguel) da quadrilha no Chile, além de Zeus Velásquez, Juan Carlos Blanco e Daniel Azuaje, receberam penas de prisão perpétua simples, que permite solicitar liberdade condicional após 20 anos de prisão, por crimes semelhantes aos de González.

Carlos González, conhecido como "Estrella", considerado um dos líderes do Tren de Aragua no Chile, foi condenado à prisão perpétua qualificada — que permite solicitar liberdade condicional após 40 anos de reclusão — por crimes como sequestros, associação criminosa e tráfico de migrantes.

"Foram decretadas condenações que, na minha opinião, são exemplares (...) eles são a cúpula, os responsáveis pela expansão no território nacional", detalhou Trinidad Steinert, promotora regional de Tarapacá, cidade situada a cerca de 1.500 km ao norte da capital, Santiago.

As atividades do Tren de Aragua se expandiram para diversos países do continente, entre eles Colômbia, Chile e Peru, segundo diversos relatórios de inteligência.

Em fevereiro, o governo de Donald Trump designou o Tren de Aragua como uma organização terrorista global e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos.

