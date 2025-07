João Fonseca entra no Top 50 do ranking da ATP; Sinner aumenta vantagem no topo

O jovem brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, alcançou a 48ª posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (14), e apareceu pela primeira vez na carreira entre os 50 melhores tenistas do mundo.

A lista foi divulgada depois da disputa do torneio de Wimbledon, que terminou no domingo com o título do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, sobre o espanhol Carlos Alcaraz (N.2).