Israel propõe controversa 'cidade humanitária' em Gaza

O plano provocou críticas e preocupações no exterior, mas também dentro dos círculos de segurança do país, que alertaram para o risco de um eventual retorno da administração israelense a este pequeno território palestino.

Apresentado em 7 de julho pelo ministro da Defesa, Israel Katz, o projeto prevê estabelecer uma zona fechada no sul de Gaza se frutificarem as atuais negociações no Catar para uma trégua de 60 dias com o movimento islamista palestino Hamas.

Segundo Katz, a zona acolheria, em uma primeira fase, cerca de 600.000 deslocados do sul de Gaza e contaria com quatro centros de distribuição de ajuda humanitária geridos por organizações internacionais.

Mais adiante, toda a população civil de Gaza, mais de dois milhões de pessoas, seria reassentada nesse espaço.

As autoridades israelenses controlarão quem entra nessa zona para garantir que não possuam vínculos com o Hamas. Uma vez admitidos, não poderão sair desse espaço.