Incêndio florestal avança no Grand Canyon e destrói monumento histórico dos EUA

Um incêndio florestal que ganhou força durante o fim de semana destruiu mais de cinquenta estruturas localizadas no Grand Canyon, entre elas uma cabana histórica do parque nacional americano, informaram as autoridades. Centenas de bombeiros combatem por terra e ar o incêndio Dragon Bravo, que começou em 4 de julho após um raio atingir a região próxima a esse destino turístico do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos.

Na noite de sábado, "as chamas se intensificaram rapidamente, alimentadas por ventos constantes de 32 km/h e rajadas de até 64 km/h", informou o Serviço Nacional de Parques. O fogo destruiu entre cinquenta e oitenta estruturas, incluindo uma estação de tratamento de água e a Cabana do Grand Canyon, reconstruída na década de 1930 após ter sido consumida por um incêndio e declarada monumento histórico em 1987. Essa cabana era o único alojamento disponível para turistas que visitam o lado Norte do parque, detalhou o comunicado. A resposta federal ao incêndio, que arde há mais de uma semana, gerou questionamentos.

A governadora do Arizona, Katie Hobbs, exigiu uma investigação independente sobre a forma como o governo lidou com o desastre. "Os moradores do Arizona merecem respostas sobre como se permitiu que este incêndio destruísse o Parque Nacional do Grand Canyon", escreveu ela no domingo na rede X. "O governo federal escolheu tratar esse incêndio como uma queima controlada durante o período mais seco e quente do verão do Arizona", acrescentou.

Um alerta de calor extremo está em vigor para o Grand Canyon, com previsões de temperaturas entre 41°C e 46°C. Cerca de 4,5 milhões de pessoas visitam esse parque nacional todos os anos. Devido ao avanço das chamas, as autoridades ordenaram o fechamento do lado Norte pelo restante da temporada — essa região recebe cerca de 10% dos visitantes. Os bombeiros também combatem um segundo incêndio que ameaça o parque.