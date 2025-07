Fed diz que simplificou projeto ao rebater críticas à reforma da sede

O Federal Reserve rebateu as críticas à reforma de sua sede, afirmando que, a partir de 2023, o conselho realizou algumas alterações no projeto para remover certos elementos e não adicionou novos.

O Fed listou alguns dos fatores que motivaram o estouro do custo da obra em relação ao originalmente projetado. Além de alterações nos projetos originais de construção como resultado de consulta a agências de revisão, surgiram diferenças ao longo do tempo entre estimativas originais e custos reais de materiais, equipamentos e mão de obra.

O BC citou ainda que se deparou com outras condições imprevistas, como, por exemplo, mais amianto do que o previsto, contaminação tóxica no solo e lençol freático mais alto do que o esperado.

O presidente do Fed, Jerome Powell, solicitou ao inspetor-geral do banco central uma revisão do projeto de reforma de US$ 2,5 bilhões da sede da instituição, que se tornou um dos principais alvos de ataques do governo Trump, disse uma fonte familiarizada, segundo o site americano de notícias Axios.

Na semana passada, Russell Vought, diretor do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB), publicou uma carta que enviou a Powell pedindo respostas sobre a renovação, que estourou o orçamento original em cerca de US$ 700 milhões.