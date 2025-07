EUA: incêndio em casa de repouso para idosos deixa nove mortos e dezenas de feridos

Um incêndio atingiu uma casa de repouso para idosos em Massachusetts, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 14, matando nove pessoas e encurralando os residentes, com alguns se debruçando nas janelas e gritando por socorro, informaram as autoridades. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

Bombeiros atenderam à ocorrência na residência Gabriel House, em Fall River, cerca de 80 quilômetros ao sul de Boston, por volta das 21h50 (horário local) do último domingo, 13, e se depararam com fumaça densa e chamas na frente do prédio. A causa está sob investigação, disseram as autoridades.